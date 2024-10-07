В Атырау мужчина жестоко расправился с пожилыми родителями и покончил с собой

В Атырау полиция расследует уголовное дело по факту двойного убийства и самоубийства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По предварительным данным, 25-летний мужчина совершил убийство своих родителей, 65 и 58 лет, а затем покончил с собой.

"В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по выяснению всех обстоятельств происшествия", – сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области.

Подробности жуткого преступления в ДП не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.

Между тем, по слухам, в доме, где произошло убийство, нашли нож и металлическую кувалду. А по всему жилищу были обнаружены многочисленные пятна темно-бурого цвета.

На минувшей неделе, 3 октября 2024 года, стало известно о жестоком убийстве маленькой девочки в Боралдае. Подозревают в этом ее мать.