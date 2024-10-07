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Четверых рабочих нашли мертвыми на мельнице в Рудном

Четыре человека, рабочие, погибли в Рудном, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 15:20 Фото: рixabay
На мельнице по ул. Топоркова в городе Рудном погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местный портал iagorod.kz, это случилось утром 6 октября. Рабочих без сознания извлекли из пятиметрового бункера. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть всех четверых.

В ДЧС Костанайской области по данному факту рассказали, что на пульт 112 поступило сообщение о том, что при выполнении работ по очистке бункера спустились и не поднялись на поверхность четыре человека.

"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДЧС, полиции и скорой медицинской помощи. Спасатели извлекли тела рабочих из бункера. Сотрудниками скорой медицинской службы констатирована смерть. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.

Причина гибели людей пока неизвестна.

Прокуратура области сообщила, что по данному факту полицией начато досудебное расследование, надзор осуществляет прокуратура города Рудного.

"По факту нарушений правил охраны труда, повлекшем смерть четырех лиц, полицией начато досудебное расследование. В настоящее время проводится расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего", – прокомментировали случившееся в полиции региона.

Сегодня, 7 октября, стало известно о смерти спасателя, который тушил крупный пожар в Карагандинской области.

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