33-летний пожарный погиб в Карагандинской области

МЧС Казахстана выразило соболезнования по поводу трагической смерти пожарного в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат 1991 г. р. погиб 6 октября 2024 года при тушении крупного степного пожара в Каркаралинском районе.

"В органах гражданской защиты сержант работал с 2014 года. Обстоятельства гибели уточняются. Начато досудебное расследование. Психологи Центра медицины катастроф ведомства оказывают необходимую психологическую помощь родственникам погибшего сотрудника", – сообщили в МЧС.

Там намерены оказать всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного.

6 октября вблизи села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области загорелась сухая трава. Огонь позже перешел границу Павлодарской области и перекинулся на не покрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка. При тушении пожара пострадали четыре человека. Их госпитализировали, состояние оценивается как стабильное.