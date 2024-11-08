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Рудный снова в тепле: авария на теплотрассе устранена молниеносно

Рудный снова в тепле: авария на теплотрассе решена молниеносно, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 11:40 Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
8 ноября 2024 года около 02:00 появилось повреждение на распределительных внутриквартальных сетях частного сектора по адресу ул. Топоркова в городе Рудном.

В 08:30 повреждение устранено, квартальный трубопровод запущен в работу. Все 198 абонентов в частном секторе подключены.

"В 06:00 появилось повреждение на распределительных внутриквартальных сетях частного сектора ул. Строительная, отключены 27 абонентов", – уточнили в акимате Костанайской области.

Сообщается, что в самих домах температурный режим сохраняется.

"На устранение аварии задействовано 11 чел. и 3 ед. техники. Подача тепла обеспечена к 11.00".Пресс-служба акимата Костанайской области

Следует отметить, что данные трубопроводы не являются магистральными. Ремонт на данных участках ранее не проводился.

Общая протяженность внутриквартальных сетей по г. Рудный составляет 140 км, в том числе распределительных сетей частного сектора 44 км.

Всего за последние два года в городе Рудном были проведены ремонтные работы на 33,8 км тепловых сетей на общую сумму более 16,5 млрд тенге.

В результате проводимых работ общий износ по магистральным сетям снижен с 40,3% до 31,4%, по квартальным сетям – с 71,9% до 65,9%.

Также необходимо отметить, что количество аварий показывает снижение. Так, с января по ноябрь 2023 года аварийность на магистральных сетях составляла 56 случаев, за аналогичный период 2024 года – 5 случаев, по квартальным – 490 случаев, в 2024 – 318 случаев, в том числе по частному сектору было 186, стало 148 случаев.

Все аварии устранялись за максимально короткий промежуток времени, в среднем за 3-4 часа.

Также напоминаем, что за распространение недостоверной информации предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

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