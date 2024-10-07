Не верьте слухам: аким Каркалинского района обратился к жителям из-за степного пожара
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Аким Каркаралинского района Карагандинской области Адилжан Аргынов 7 октября обратился к жителям из-за крупного степного пожара, сообщает Zakon.kz.
Видеобращение он опубликовал на своей странице в Instagram.
Аким заявил, что в селе Теректы развернут оперативный штаб по ликвидации природного пожара. В работах задействованы 386 человек, 64 единицы техники, а также воздушные суда МЧС и Министерства обороны.
По словам акима, сил и средств для тушения пожара на данный момент достаточно. Аргынов призвал жителей не организовывать несанкционированные сборы помощи и подчеркнул, что такая неорганизованная помощь может быть опасна для здоровья участников.
"Еда, место для отдыха бойцов и горюче-смазочные материалы полностью обеспечены. В случае необходимости будет сделано официальное обращение. Сейчас принимаются все меры по ликвидации пожара. Пожарные работают круглосуточно. Прошу не подаваться панике и не верить слухам. Всю информацию МЧС И ДЧС публикует по мере обновления", – заключил аким.
Ранее сообщалось, что на границе Карагандинской и Павлодарской областей горит около 45 тыс. га территории. Пожар в Павлодарской области удалось локализовать на площади 10 тыс. га.
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