Площадь возгорания 35 тыс. га: о ситуации с крупным пожаром в Карагандинской области

О ситуации с крупным степным пожаром в Карагандинской области 8 октября рассказал аким Каркаралинского района Адильжан Аргынов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, принимаются все меры для того, чтобы ликвидировать степной пожар в Каркаралинском районе. Сил и средств хватает. Угрозы населенным пунктам нет.

"В селе Теректы развернут оперативный штаб с участием вице-министра по ЧС. Принимаются все меры по ликвидации пожара. Хватает сил и средств. ГСМ полностью обеспечивается. Спасателям доставляют еду и воду. В настоящее время информации о потерях скота нет. Мы находимся в контакте со всеми фермерами", – сказал Адильжан Аргынов в прямом эфире телеканала "24KZ".

Площадь пожара составляет 35 тыс. га.

Аким отметил, что вся работа под контролем штаба. Спасатели работают круглосуточно, но тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром.

Пожар разгорелся на территории Карагандинской и Павлодарской областей. 7 октября сообщалось, что в Павлодарской области возгорание удалось локализовать.