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Крупный степной пожар в Карагандинской области: что там происходит

Крупный степной пожар в Карагандинской области: что там происходит , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 18:56 Фото: МЧС РК
В Карагандинской области продолжаются активные работы по ликвидации крупного степного пожара, охватившего 35 тыс. га, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 7 октября в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана, угрозы для населенных пунктов Айыр, Шоптыкол, Кызылшилик, Атантай и Теректы нет. Вице-министр по ЧС Ерлан Нурпеисов находится в регионе и лично контролирует ситуацию. На месте развернуты полевые штабы пожаротушения, в которых работают руководители департаментов по чрезвычайным ситуациям.

На борьбу с огнем брошены 386 человек и 64 единицы техники, задействованы также воздушные суда МЧС и Министерства обороны Казахстана. На очаги пожара было сброшено более 50 тонн воды. Ликвидация возгорания осложняется сильным ветром, труднодоступной горной местностью и отсутствием подъездных путей.

Помимо этого, силы пожарных подразделений разделены на четыре участка. В операции также участвуют военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники лесничеств и департаментов по ЧС Карагандинской и Акмолинской областей, а также военнослужащие части 52859 МЧС РК. В Каракаралинском районе развернуты мобильные пункты питания и вещевого снабжения.

На границе Карагандинской и Павлодарской областей горит около 45 тыс. га территории. Пожар в Павлодарской области удалось локализовать на площади 10 тыс. га.

Горячая линия для жителей Карагандинской области работает по номеру 8 (7212) 51-72-23.

Ранее сообщалось, что в Каркаралинском районе Карагандинской области и Баянаульском природном парке Павлодарской области горело 31 тыс. гектаров степи

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