Жителю Петропавловска грозит до 15 лет тюрьмы за хранение наркотиков

28-летнего жителя города Петропавловcк ожидает до 15 лет лишения свободы за хранение наркотических веществ, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Петропавловск.news", при осмотре в его карманах полицейские обнаружили и изъяли 190 свертков с расфасованным на дозы наркотиком α-PvP. Это еще не все. На съемной квартире у подозреваемого был изъят пакет "синтетики" и традиционный набор фасовщика:

электронные весы;

пакетики Zip-Lock;

изолента;

тетрадь с записями;

денежные средства в долларах США и турецких лирах.

Со слов задержанного, иностранную валюту он коллекционирует.

Фото: петропавловск.news

Общий вес изъятых наркотиков превысил 205 гр. По данным заместителя начальника регионального ДП, полковника полиции Аскара Мухаметкалиева, этого хватит, чтобы вовлечь в наркоманию целую школу.

Фото: петропавловск.news

"В настоящее время задержанный находится под стражей". Аскар Мухаметкалиев

А житель Западно-Казахстанской области вырастил шесть кустов конопли.