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Жителю Петропавловска грозит до 15 лет тюрьмы за хранение наркотиков

Экспертиза, вещественные доказательства, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 02:22 Фото: Zakon.kz
28-летнего жителя города Петропавловcк ожидает до 15 лет лишения свободы за хранение наркотических веществ, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Петропавловск.news", при осмотре в его карманах полицейские обнаружили и изъяли 190 свертков с расфасованным на дозы наркотиком α-PvP. Это еще не все. На съемной квартире у подозреваемого был изъят пакет "синтетики" и традиционный набор фасовщика:

  • электронные весы;
  • пакетики Zip-Lock;
  • изолента;
  • тетрадь с записями;
  • денежные средства в долларах США и турецких лирах.

Со слов задержанного, иностранную валюту он коллекционирует.

Наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 02:22

Фото: петропавловск.news

Общий вес изъятых наркотиков превысил 205 гр. По данным заместителя начальника регионального ДП, полковника полиции Аскара Мухаметкалиева, этого хватит, чтобы вовлечь в наркоманию целую школу.

Наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 02:22

Фото: петропавловск.news

"В настоящее время задержанный находится под стражей".Аскар Мухаметкалиев

А житель Западно-Казахстанской области вырастил шесть кустов конопли.

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