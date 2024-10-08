Жителю Петропавловска грозит до 15 лет тюрьмы за хранение наркотиков
Фото: Zakon.kz
28-летнего жителя города Петропавловcк ожидает до 15 лет лишения свободы за хранение наркотических веществ, сообщает Zakon.kz.
Как передает "Петропавловск.news", при осмотре в его карманах полицейские обнаружили и изъяли 190 свертков с расфасованным на дозы наркотиком α-PvP. Это еще не все. На съемной квартире у подозреваемого был изъят пакет "синтетики" и традиционный набор фасовщика:
- электронные весы;
- пакетики Zip-Lock;
- изолента;
- тетрадь с записями;
- денежные средства в долларах США и турецких лирах.
Со слов задержанного, иностранную валюту он коллекционирует.
Фото: петропавловск.news
Общий вес изъятых наркотиков превысил 205 гр. По данным заместителя начальника регионального ДП, полковника полиции Аскара Мухаметкалиева, этого хватит, чтобы вовлечь в наркоманию целую школу.
Фото: петропавловск.news
"В настоящее время задержанный находится под стражей".Аскар Мухаметкалиев
А житель Западно-Казахстанской области вырастил шесть кустов конопли.
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