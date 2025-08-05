#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
541.82
627.1
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
541.82
627.1
6.78
Общество

Житель Жамбылской области выращивал марихуану в огороде и поплатился за это

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 18:36 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области 5 августа суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы условно за незаконное выращивание и хранение в крупном размере растений, содержащих наркотические вещества, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Таласского районного суда.

Согласно материалам дела, весной 2025 года житель района, обнаружив на приусадебном участке растения, содержащие наркотические вещества, ухаживал за ними, а затем сорвал и хранил в сарае для просушки.

"В ходе обыска у подсудимого было изъято 24 куста растений общей массой более 1,7 кг, которые находились во дворе, на чердаке и за сараем", – отметили в суде.

Вину мужчины подтвердили протокол обыска, показания свидетелей и заключение экспертизы. Прокурор просил назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Суд учел полное признание вины и наличие у подсудимого несовершеннолетней дочери-инвалида как смягчающее обстоятельство и, не выявив отягчающих, назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что президент Чехии Петр Павел утвердил закон, предусматривающий частичную декриминализацию марихуаны. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
До +39°С и сильные грозы: погода в Казахстане на 6 августа
Общество
17:59, Сегодня
До +39°С и сильные грозы: погода в Казахстане на 6 августа
Минздрав Казахстана сделал важное заявление после слухов о сокращении бесплатной помощи больным диабетом
Общество
17:09, Сегодня
Минздрав Казахстана сделал важное заявление после слухов о сокращении бесплатной помощи больным диабетом
Какие автобусы изменят схему движения в Алматы с 6 по 31 августа
Общество
16:30, Сегодня
Какие автобусы изменят схему движения в Алматы с 6 по 31 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: