Житель Жамбылской области выращивал марихуану в огороде и поплатился за это

В Жамбылской области 5 августа суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы условно за незаконное выращивание и хранение в крупном размере растений, содержащих наркотические вещества, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Таласского районного суда.

Согласно материалам дела, весной 2025 года житель района, обнаружив на приусадебном участке растения, содержащие наркотические вещества, ухаживал за ними, а затем сорвал и хранил в сарае для просушки.

"В ходе обыска у подсудимого было изъято 24 куста растений общей массой более 1,7 кг, которые находились во дворе, на чердаке и за сараем", – отметили в суде.

Вину мужчины подтвердили протокол обыска, показания свидетелей и заключение экспертизы. Прокурор просил назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Суд учел полное признание вины и наличие у подсудимого несовершеннолетней дочери-инвалида как смягчающее обстоятельство и, не выявив отягчающих, назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что президент Чехии Петр Павел утвердил закон, предусматривающий частичную декриминализацию марихуаны.

