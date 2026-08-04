Вор с чулком на голове угрожал ножом в магазине и забрал деньги

В Уральске 29-летний мужчина, угрожая ножом хозяину магазина и его знакомой, похитил из кассы 100 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает Almaty.TV. Перед нападением злоумышленник предусмотрительно замаскировался черным чулком. Только убежать от места преступления нападавшему не удалось.

Полицейские заметили подозреваемого в момент, когда тот пытался скрыться в зарослях. В ответ на просьбу показать документы, мужчина решил с ножом наброситься и на стражей порядка. Его удалось оперативно обезвредить и задержать.

В результате инцидента никто из людей не пострадал. Задержанного водворили в изолятор временного содержания.

"По данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские проверяют его причастность к другим преступлениям. За данное преступление ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", – рассказала старший инспектор отдела информационной политики ДП Алима Гарифуллина.

Также у группы вымогателей в Актобе полицейские нашли пистолет и нож.