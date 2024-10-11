Полиция Астаны ответила на сообщения о "гибели" двух школьников
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны выступили с заявлением о рассылке в социальных сетях. Автор распространяемого сообщения утверждал, что в результате школьной драки погибли двое учеников, сообщает Zakon.kz.
"В социальных сетях выявлено распространение недостоверной информации о якобы произошедшей возле школы № 37 Астаны драке, где погибли двое человек и несколько госпитализированы", – говорится в ответе на запрос корреспондента.
Правоохранители утверждают, что информация о самой драке, а также погибших и травмированных в ней не соответствует действительности.
Кроме того, департамент предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.
"Просим доверять только официальным источникам".Пресс-служба ДП Астаны
Примечательно, что ранее с опровержением выступала полиция Алматинской области. Правоохранителям пришлось комментировать информацию о "перестрелке" в поселке Туздыбастау, расположенном по Талгарскому тракту.
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