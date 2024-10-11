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Полиция Астаны ответила на сообщения о "гибели" двух школьников

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 13:37 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны выступили с заявлением о рассылке в социальных сетях. Автор распространяемого сообщения утверждал, что в результате школьной драки погибли двое учеников, сообщает Zakon.kz.

"В социальных сетях выявлено распространение недостоверной информации о якобы произошедшей возле школы № 37 Астаны драке, где погибли двое человек и несколько госпитализированы", – говорится в ответе на запрос корреспондента.

Правоохранители утверждают, что информация о самой драке, а также погибших и травмированных в ней не соответствует действительности.

Кроме того, департамент предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

"Просим доверять только официальным источникам".Пресс-служба ДП Астаны

Примечательно, что ранее с опровержением выступала полиция Алматинской области. Правоохранителям пришлось комментировать информацию о "перестрелке" в поселке Туздыбастау, расположенном по Талгарскому тракту.

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