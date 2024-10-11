Видео о "перестрелке" близ Алматы прокомментировали в полиции

Пресс-служба полиции Алматинской области выступила с заявлением из-за появившейся информации в социальных сетях. Автор рассылки отмечал, что якобы произошла перестрелка в поселке Туздыбастау, расположенном по Талгарскому тракту, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка отреагировали и уточнили, что распространяемая информация о якобы перестрелке возле одного из кафе в п.Туздыбастау Талгарского района не соответствует действительности.



По их данным, между посетителями заведения произошла словесная перепалка, переросшая в конфликт.

"Ситуация была оперативно разрешена экипажем, патрулировавшим данную местность. По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента доставлены в полицию". Пресс-служба ДП Алматинской области

К счастью, подчеркнули в ведомстве, пострадавших нет.

В настоящее время обстоятельства выясняются.

Также стражи порядка напомнили об ответственности за рассылку фейковых данных.

"Призываем доверять только официальным источникам и напоминаем, что распространение ложной информации может привести к ответственности, вплоть до уголовной". Пресс-служба ДП Алматинской области

Ранее общественность взбудоражило убийство подростка в Талгаре. Тогда в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двоих парней доставили в районную больницу, но один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Позже полиция показала кадры задержания участников разборки.

Позднее в региональной прокуратуре выступили с заявлением и уточнили, что данное дело об убийстве органами прокуратуры взято на особый контроль.