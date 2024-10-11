В Костанае из-за гололеда столкнулись восемь автомобилей

В Костанае на большом мосту 11 октября произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил старший инспектор батальона патрульной полиции УП г. Костаная Ерлик Сураганов, в результате аварии никто не пострадал, однако автомобилям причинен значительный материальный ущерб.

Предварительной причиной ДТП названо несоблюдение дистанции водителями в условиях ухудшения погоды. На данный момент в Костанае наблюдается гололед, что усложняет ситуацию на дорогах.

Полицейские призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также напомнили о необходимости своевременной смены шин на зимние и рекомендовали воздержаться от дальних поездок в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее сообщалось, что трассу от Астаны до Кокшетау закрыли из-за плохой погоды.