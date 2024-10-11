Трассу от Астаны до Кокшетау закрыли из-за плохой погоды

Полицейские 11 октября ограничили движение из-за ухудшения погодных условий на одной из трасс в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, в связи с осадками в виде снега и дождя дороги Акмолинской области могут обледенеть и стать скользкими. Учитывая сложившуюся ситуацию, главный полицейский региона Нурсултан Мукашев поручил стражам порядка усиленно патрулировать все трассы области.



"В целях предотвращения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий патрулирование дорог продолжится. С 11 по 13 октября мы будем работать в усиленном режиме. Мы ответственно выполним свою работу для обеспечения общественной безопасности и спокойствия граждан!" – отметил заместитель начальника УМПС ДП Акмолинской области Уалихан Жунуспеков.

Учитывая текущие погодные условия, с 17:00 введено ограничение движения для всех транспортных средств на автодороге Астана – Петропавловск, в промежутке от Астаны до Кокшетау, с 18 по 304 км. Полицейские предупреждают автолюбителей и пешеходов быть особенно осторожными в эти дни и призывают водителей подготовить свои транспортные средства, в том числе "переобуть" колеса в зимнюю резину.

Ранее стало известно о погоде, которая ждет казахстанцев в субботу, 12 октября. Подробнее можно узнать здесь.