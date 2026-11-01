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Происшествия

Ребенок попал под КамАЗ на пешеходном переходе в Костанае

Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария с самокатчиком, ДТП с самокатом, сбитый самокатчик, сбитый самокат, разбитый самокат, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 06:19 Фото: Zakon.kz
В Костанае произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием грузового автомобиля КамАЗ и восьмилетнего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 31 октября 2026 года. По данным ng.kz со ссылкой на полицию, несовершеннолетний пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. В этот момент произошло столкновение с грузовиком. Ребенка с травмами госпитализировали, а полиция начала проверку.

Издание сообщает, что местные жители уже просили сделать переход, где произошла авария безопаснее.

По их словам, движение на этом участке интенсивное, а освещение недостаточное. Жители просят установить светофор с кнопкой вызова, чтобы дети и взрослые могли безопаснее переходить дорогу.

В Акмолинской области два подростка пострадали при столкновении мотоцикла с Mazda.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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