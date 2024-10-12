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Ночью сгорел дом семьи погибшего в Талгаре подростка Шерзата Болата

Талгар , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 09:20 Фото: МЧС РК
Дом семьи погибшего ранее подростка Шерзата Болата сгорел в ночь на 12 октября. Жертв и пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Алматинской области рассказали, что по факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело.

"В рамках расследования опрашиваются свидетели, а также изучаются записи с камер видеонаблюдения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины, которые могли привести к инциденту", – сообщили в полиции.

Также в департаменте пояснили, что в соответствии с поступившим заявлением семья погибшего подростка обеспечена охраной. По месту ее проживания установлено круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

В МЧС РК отметили, что на момент прибытия первого пожарного подразделения дом был полностью охвачен огнем. Для выяснения причины пожара на месте находятся сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС Алматинской области.

8 октября 2024 года в прокуратуре Алматинской области сообщили, что 4 октября в Талгаре произошла драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний парень, еще два человека получили тяжкие телесные повреждения.

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