Семье погибшего подростка в Талгаре помогут восстановить дом после пожара
Об этом заявили в акимате Алматинской области.
"На период восстановительных работ семье будет предложено жилье для временного проживания", – говорится в сообщении акимата.
Напомним, пожар в доме семьи погибшего подростка Шерзата Болата случился в ночь на 12 октября 2024 года. Обошлось без жертв и пострадавших.
В Департаменте полиции Алматинской области рассказали, что по факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело. В соответствии с поступившим заявлением семья погибшего подростка обеспечена охраной. По месту ее проживания установлено круглосуточное дежурство сотрудников полиции.
Расследование уголовного дела по факту поджога взял на контроль Генеральный прокурор Берик Асылов.
В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двоих парней доставили в районную больницу, но один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении.