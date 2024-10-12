Семье погибшего подростка в Талгаре помогут восстановить дом после пожара

Семье погибшего подростка Шерзата Болата, чей дом сгорел в Талгаре в ночь на 12 октября 2024 года, помогут восстановить жилье после пожара, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в акимате Алматинской области.

"На период восстановительных работ семье будет предложено жилье для временного проживания", – говорится в сообщении акимата.

Напомним, пожар в доме семьи погибшего подростка Шерзата Болата случился в ночь на 12 октября 2024 года. Обошлось без жертв и пострадавших.

В Департаменте полиции Алматинской области рассказали, что по факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело. В соответствии с поступившим заявлением семья погибшего подростка обеспечена охраной. По месту ее проживания установлено круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

Расследование уголовного дела по факту поджога взял на контроль Генеральный прокурор Берик Асылов.

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двоих парней доставили в районную больницу, но один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении.