Ресторан загорелся в центре правобережья Астаны

12 октября загорелось здание ресторана в центре правого берега Астаны, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

"В эти минуты столичные огнеборцы тушат пожар в одноэтажном здании ресторана расположенного по ул. Мамбетова района Сарыарка", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в здании людей не было и информации о пострадавших не поступало.

"Пожарные из огня в безопасную зону вынесли три газовых баллона", – добавили в МЧС.

В социальных сетях пользователи делятся видео с места пожара. Они пишут, что горит ресторан Ali Baba.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Пятеро детей погибли в пожаре в Житикаре.