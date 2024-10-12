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Ресторан загорелся в центре правобережья Астаны

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 19:54 Фото: Zakon.kz
12 октября загорелось здание ресторана в центре правого берега Астаны, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в МЧС Казахстана. 

"В эти минуты столичные огнеборцы тушат пожар в одноэтажном здании ресторана расположенного по ул. Мамбетова района Сарыарка", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в здании людей не было и информации о пострадавших не поступало.

"Пожарные из огня в безопасную зону вынесли три газовых баллона", – добавили в МЧС. 

В социальных сетях пользователи делятся видео с места пожара. Они пишут, что горит ресторан Ali Baba.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Пятеро детей погибли в пожаре в Житикаре

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