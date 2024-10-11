Пятеро детей погибли в пожаре в Житикаре: стало известно, почему мамы не было дома

Уполномоченный по правам ребенка по Костанайской области Несибели Басенова рассказала детали трагедии, произошедшей в Житикаре, где сегодня, 11 октября 2024 года, погибли в результате пожара пятеро детей, сообщает Zakon.kz.

Басенова уточнила, что мама в момент трагедии находилась у знакомого.

"Пошла помыться, уснула там и не вернулась домой. Я встретила с мамой. Мама плачет. Ей оказывают экстренную психологическую помощь". Несибели Басенова

Также она добавила, что семья стояла в очереди на жилье в Костанае. В Житикаре предлагали, но мама отказалась.

Единственный, как отмечено в публикации издания Alau.kz, кто выжил из детей – это старший мальчик. Ему 13 лет. Его папа помогает и оплачивает алименты. Папа же погибших пятерых детей находится в местах лишения свободы.

"Сейчас материальную помощь будет оказывать управление образования. Это наша общая беда", – заключила Басенова.

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Напомним, пятеро оставшихся без присмотра детей погибли в результате пожара и обрушения крыши дома в городе Житикара Костанайской области. Ход расследования уголовного дела взят на контроль генеральным прокурором.