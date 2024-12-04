Автобус загорелся в центре левобережья Астаны

В Астане на левом берегу 4 декабря загорелся маршрутный автобус, сообщает Zakon.kz.

"В эти минуты столичные огнеборцы тушат загорание автобуса по проспекту Мангилик ел района Есиль", – говорится в сообщении МЧС РК.

Обстоятельства инцидента уточняются. Информации о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве.

Позже стало известно, что пожар локализован.



Ранее сообщалось о другом пожаре. 22 ноября крупный пожар произошел в мебельном цеху в Алматы.