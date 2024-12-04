Автобус загорелся в центре левобережья Астаны
Фото: МЧС РК
В Астане на левом берегу 4 декабря загорелся маршрутный автобус, сообщает Zakon.kz.
"В эти минуты столичные огнеборцы тушат загорание автобуса по проспекту Мангилик ел района Есиль", – говорится в сообщении МЧС РК.
Обстоятельства инцидента уточняются. Информации о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве.
Позже стало известно, что пожар локализован.
Ранее сообщалось о другом пожаре. 22 ноября крупный пожар произошел в мебельном цеху в Алматы.
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