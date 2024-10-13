Младенца нашли в горящем мусорном баке в Семее
Фото: pixabay
В Казнете распространяется информация о том, что 13 октября в Семее в горящем мусорном баке нашли младенца, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что новорожденную девочку с ожогами 70% тела доставили в больницу. Эту информацию подтвердили в прокуратуре Абайской области.
"Сообщаем, что досудебное расследование по данному факту взято под специальный контроль прокуратуры области", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Тело недоношенного младенца нашли в коробке в перинатальном центре Шымкента.
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