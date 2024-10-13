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Младенец, которого нашли в горящем мусорном баке в Семее, не выжил

Больница, поликлиника, медицинское учреждение , фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 20:13 Фото: akorda.kz
Новорожденная девочка, которую 13 октября нашли в горящем мусорном баке в Семее, скончалась в больнице, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Казахстана Динара Закиева.

"Относительно младенца, обнаруженного в горящем мусорном баке, в области Абай. Девочка ушла из жизни в 19:40. Поступила с ожогом 80%. Нахожусь на связи с региональным уполномоченным по области Абай, прокуратурой области по уголовному делу", – написала она в Facebook.

Ранее сообщалось, что младенца нашли в горящем мусорном баке в Семее. Досудебное расследование по данному факту взято под специальный контроль прокуратуры Абайской области. 

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