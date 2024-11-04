Массовая драка с дубинками попала на видео в Уральске

В Уральске произошла массовая драка. В Казнете распространяется видео, на котором слышны выстрелы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 4 ноября "Уральская неделя", столкновение произошло на автозаправке Venoil на ул. Шолохова.

Этот инцидент прокомментировали в департаменте полиции области.

"Драка началась в одном из ночных клубов, где мужчина ранил ножом гостя и охранника и стал убегать. Сотрудники службы безопасности погнались за ним. Они догнали его на территории заправки и начали избивать. Сейчас под следствием мужчина, ранивший гостя ночного клуба и охранника", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ИВС водворен также один из охранников клуба. Ведутся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Драка подростков в Петропавловске закончилась госпитализацией.