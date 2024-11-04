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Массовая драка с дубинками попала на видео в Уральске

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 22:16 Фото: unsplash
В Уральске произошла массовая драка. В Казнете распространяется видео, на котором слышны выстрелы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 4 ноября "Уральская неделя", столкновение произошло на автозаправке Venoil на ул. Шолохова.

Этот инцидент прокомментировали в департаменте полиции области. 

"Драка началась в одном из ночных клубов, где мужчина ранил ножом гостя и охранника и стал убегать. Сотрудники службы безопасности погнались за ним. Они догнали его на территории заправки и начали избивать. Сейчас под следствием мужчина, ранивший гостя ночного клуба и охранника", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что в ИВС водворен также один из охранников клуба. Ведутся следственные мероприятия. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. Драка подростков в Петропавловске закончилась госпитализацией. 

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Уральск 2024 год Драки Полиция
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