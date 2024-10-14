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Законодательство РК

Внедорожник с 70 килограммами осетра задержали в Атырауской области

Внедорожник с 70 кг осетра задержали в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 20:38 Фото: МВД РК
70 кг осетровой рыбы изъяли у жителя Атырау сотрудники полиции, сообщает Zakon.kz.

Cотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Атырауской области остановили подозрительный автомобиль Toyota Camry.

"При проверке автомобиля во время ОПМ "Бекіре" с в салоне обнаружено 23 тушки осетровых рыб, упакованных в пять пакетов, общим весом 70 кг", – cообщает пресс-служба МВД РК.

Проводится досудебное расследование. Подробности дела не подлежат разглашению в интересах следствия.

Отмечается, что с начала ОПМ изъято почти 900 кг незаконной рыбной продукции.

Весной у жителя Атырауской области полицейские изъяли 89 кг осетровой рыбы.

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