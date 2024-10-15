Сторонник салафитского течения с ножом хотел отбиться от силовиков: оперативное видео

Полицейские Талдыкоргана задержали сторонника салафитского течения и показали оперативное видео, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Жетысуской области, сотрудники Управления по противодействию экстремизму совместно с опергруппой УТВ "Арлан" начали досудебное расследование в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в причастности к экстремистскому движению салафитского толка.

"В ходе задержания подозреваемый оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, применив складной нож. Однако, благодаря профессиональным действиям оперативников УТВ "Арлан", мужчина был быстро обезврежен, а складной нож изъят в качестве вещественного доказательства", – рассказали в полиции.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого на балконе обнаружили пакет с мефедроном общим весом около 6 г.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу, а следственные действия продолжаются.

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