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КНБ задержал двух казахстанцев: что произошло

КНБ задержал двух казахстанцев: что произошло, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 09:30 Фото: gov.kz
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявил о ликвидировании канала поставки наркотических средств в Караганду из южных регионов страны. По подозрению в организации задержаны двое жителей страны, сообщает Zakon.kz

Согласно информации ведомства, в ходе обысков по местам жительства фигурантов дела изъято 30 кг наркотического средства гашиш, обрез и травматическое оружие.

"Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса", – уточнили в КНБ 8 октября 2024 года.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

В региональной прокуратуре заявили, что назначены необходимые экспертизы и продолжаются следственные действия по уголовному делу.

Ранее сообщалось, что 22-летняя жительница Жезказгана решила подзаработать, но работа через интернет лишила ее свободы. Казахстанку приговорили к 10 годам. Как оказалось, девушка познакомилась в интернете с неустановленным лицом, который предложил ей стать курьером по закладке наркотических веществ.

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