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Законодательство РК

Из Казахстана принудительно выдворили туристов из Пакистана

Из Казахстана принудительно выдворили туристов из Пакистана, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 15:39 Фото: пресс-служба ДП Астаны
В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) сотрудниками миграционной службы выявлены пятеро граждан Пакистана, нарушивших миграционное законодательство. Об этом Zakon.kz 16 октября 2024 года рассказали в Департаменте полиции (ДП) Астаны.

Установлено, что иностранцы заехали на территорию столицы по туристической визе, и в положенный срок не выехали из страны.

"Мигранты подвергнуты принудительному выдворению за пределы РК. Полицейскими туристы авиарейсом отправлены в Республику Пакистан".Пресс-служба ДП Астаны
Из Казахстана принудительно выдворили туристов из Пакистана, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 15:39

Фото: пресс-служба ДП Астаны

В столичном ДП напомнили, что оперативно-профилактическое мероприятие проводится с 14 по 18 октября. Цель – обеспечение надлежащего правопорядка на улицах и общественных местах, выявления и пресечения незаконной миграции.

"С начал ОПМ полицейскими выявлено 217 иностранных и 27 граждан РК, которые нарушили миграционное законодательство. За нарушение правил миграционного законодательства 23 иностранца были выдворены за пределы страны".Пресс-служба ДП Астаны

15 октября 2024 года стало известно, что бывшую казахстанку выдворили в Россию и запретили возвращаться пять лет.

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