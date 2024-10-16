Из Казахстана принудительно выдворили туристов из Пакистана

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) сотрудниками миграционной службы выявлены пятеро граждан Пакистана, нарушивших миграционное законодательство. Об этом Zakon.kz 16 октября 2024 года рассказали в Департаменте полиции (ДП) Астаны.

Установлено, что иностранцы заехали на территорию столицы по туристической визе, и в положенный срок не выехали из страны.

"Мигранты подвергнуты принудительному выдворению за пределы РК. Полицейскими туристы авиарейсом отправлены в Республику Пакистан". Пресс-служба ДП Астаны

Фото: пресс-служба ДП Астаны

В столичном ДП напомнили, что оперативно-профилактическое мероприятие проводится с 14 по 18 октября. Цель – обеспечение надлежащего правопорядка на улицах и общественных местах, выявления и пресечения незаконной миграции.

"С начал ОПМ полицейскими выявлено 217 иностранных и 27 граждан РК, которые нарушили миграционное законодательство. За нарушение правил миграционного законодательства 23 иностранца были выдворены за пределы страны". Пресс-служба ДП Астаны

15 октября 2024 года стало известно, что бывшую казахстанку выдворили в Россию и запретили возвращаться пять лет.