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Общество

Семейная пара из Нигерии принудительно выдворена из Казахстана

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В Астане в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Выдворенцы" сотрудники миграционной службы выявили более 200 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в столичном департаменте полиции, они были привлечены к ответственности по ст. 517 ("Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения") КоАП РК.

"В рамках мероприятия были установлены 22 иностранных гражданина, уклонявшихся от исполнения судебных решений и выезда с территории Республики Казахстан. Среди них оказалась супружеская пара из Нигерии, которая, несмотря на решение суда о выдворении, не покинула территорию страны, скрывалась от миграционной службы и находилась в Казахстане незаконно. После сбора необходимых документов они были доставлены в столичный аэропорт и принудительно выдворены".Пресс-служба ДП Астаны

Как выяснилось, ранее семейная пара занималась трудовой деятельностью в Алматы: женщина работала няней в семье, а муж подрабатывал преподавателем иностранного языка.

Также сообщается, что сотрудники миграционной службы выявили 14 работодателей, которые привлекли иностранную рабочую силу без разрешения местных исполнительных органов. В отношении всех указанных лиц возбуждены дела по ст. 519 "Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых мигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан" КоАП РК.

"Уважаемые жители и гости столицы, если у вас имеется информация о незаконно находящихся на территории города иностранных гражданах, просим вас незамедлительно сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или позвонить по номеру "102", – заключили в пресс-службе ДП Астаны.

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24 января 2025 года стало известно, что в Павлодаре иностранец угрожал и проявлял агрессию в адрес своей бывшей сожительницы. Его задержали, привлекли к административной ответственности и поместили в приемник-распределитель для дальнейшего документирования в посольстве его страны. В полиции отметили, что после этого его ожидает выдворение за пределы Казахстана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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