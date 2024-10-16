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Стали известны подробности массового ДТП около рынка в Алматы

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 20:57 Фото: Zakon.kz
16 октября массовая авария произошла напротив рынка "Кенжехан" в Алматы по улице Северное кольцо южнее улицы Жумабаева, сообщает Zakon.kz.

Вечером во время пробок стоял поток автомобилей.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 20:57

Фото: Zakon.kz

По предварительной версии, у многотонного грузовика Freightliner отказали тормоза.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 20:57

Фото: Zakon.kz

Под удар попали две "Газели", Mercedes Atego, Hyundai Santafe, Toyota Camry и Daewoo Damas.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 20:57

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадали водитель и пассажир первой "Газели", в которую врезался грузовик.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 20:57

Фото: Zakon.kz

Серьезных травм они не получили и после осмотра медиков вернулись на место ДТП.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 20:57

Фото: Zakon.kz

Ранее аварию прокомментировали в Департаменте полиции города Алматы.

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