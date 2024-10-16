Стали известны подробности массового ДТП около рынка в Алматы
Фото: Zakon.kz
16 октября массовая авария произошла напротив рынка "Кенжехан" в Алматы по улице Северное кольцо южнее улицы Жумабаева, сообщает Zakon.kz.
Вечером во время пробок стоял поток автомобилей.
Фото: Zakon.kz
По предварительной версии, у многотонного грузовика Freightliner отказали тормоза.
Фото: Zakon.kz
Под удар попали две "Газели", Mercedes Atego, Hyundai Santafe, Toyota Camry и Daewoo Damas.
Фото: Zakon.kz
В результате аварии пострадали водитель и пассажир первой "Газели", в которую врезался грузовик.
Фото: Zakon.kz
Серьезных травм они не получили и после осмотра медиков вернулись на место ДТП.
Фото: Zakon.kz
Ранее аварию прокомментировали в Департаменте полиции города Алматы.
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