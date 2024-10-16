Землетрясение и пожар зафиксировали в Алматы

Ночью 17 октября в городе Алматы зафиксировали два происшествия, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" в 03:23 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен на территории Китая в 264 км на юго-восток от города Алматы.

"Сведения об ощутимости в Алматы составило два балла. Данных по пострадавшим и разрушениям не поступало". Пресс-служба МЧС РК

А в Медеуском районе по ул. Бурабай горел второй этаж частного жилого дома. Огонь перешел на кровлю. Огнеборцы не допустили дальнейшее распространения огня и ликвидировали пожар на площади 70 кв. м.

"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Этой же ночью в Астане, в районе Байконыр, на территории автобусного парка горел моторный цех.