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Землетрясение и пожар зафиксировали в Алматы

Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 04:48 Фото: Zakon.kz
Ночью 17 октября в городе Алматы зафиксировали два происшествия, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" в 03:23 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен на территории Китая в 264 км на юго-восток от города Алматы.

"Сведения об ощутимости в Алматы составило два балла. Данных по пострадавшим и разрушениям не поступало".Пресс-служба МЧС РК

А в Медеуском районе по ул. Бурабай горел второй этаж частного жилого дома. Огонь перешел на кровлю. Огнеборцы не допустили дальнейшее распространения огня и ликвидировали пожар на площади 70 кв. м.

"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Этой же ночью в Астане, в районе Байконыр, на территории автобусного парка горел моторный цех.

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МЧС РК Алматы Китай Пожар Землетрясение 2024 год Спасатели
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