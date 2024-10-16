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Законодательство РК

На территории автобусного парка в Астане разгорелся пожар

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 01:13 Фото: pixabay
17 октября в Астане, в районе Байконыр, на территории автобусного парка произошло загорание в моторном цехе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, на месте работают столичные пожарные.

"Пожар локализован. По пострадавшим на 112 информация не поступала", – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что пожар полностью удалось ликвидировать на площади 70 кв. м. Как оказалось, на территории автобусного парка в моторном цехе горело подсобное помещение. 

Ранее сообщалось, что автосервис с тремя автомобилями горел в Усть-Каменогорске.

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Астана МЧС РК Пожар 2024 год Спасатели
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