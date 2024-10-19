Землетрясение зафиксировали на юго-западе от Алматы

В ночь на 19 октября 2024 года зафиксировано землетрясение на юго-западе от Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" зарегистрировала землетрясение в 1:32 часов по времени Астаны.

"Эпицентр землетрясения расположен на территории Узбекистана в 669 км на юго-запад от Алматы", – сообщили в ведомстве.

На территории Казахстана толчки не зафиксированы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 октября 2024 года в Алматы произошло землетрясение силой 2 балла. Эпицентр был расположен на территории Китая в 264 км на юго-восток от южной столицы Казахстана.