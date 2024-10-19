Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Землетрясение зафиксировали на юго-западе от Алматы

Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 09:35 Фото: Zakon.kz
В ночь на 19 октября 2024 года зафиксировано землетрясение на юго-западе от Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" зарегистрировала землетрясение в 1:32 часов по времени Астаны.

"Эпицентр землетрясения расположен на территории Узбекистана в 669 км на юго-запад от Алматы", – сообщили в ведомстве.

На территории Казахстана толчки не зафиксированы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 октября 2024 года в Алматы произошло землетрясение силой 2 балла. Эпицентр был расположен на территории Китая в 264 км на юго-восток от южной столицы Казахстана.

Читайте также

Зерно, пшеница, сельское хозяйство
Китай готов возобновить экспорт зерновых из Казахстана
Пункт пропуска, пункты пропуска, граница, границы, граница с РК, границы с РК, граница с Казахстаном, граница с РК, казахстанская граница, казахстанские границы, фура на границе, фуры на границе, грузовая машина, грузовые машины
Отключение электричества стало причиной затора на границе Казахстана
штормовое предупреждение
Туман, заморозки и ливень: в 11 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Аймира Муксулова
МЧС РК Алматы Узбекистан Землетрясение 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
исследование
Ученые разгадали феномен, почему в некоторых семьях рождаются только мальчики или девочки
Тенге, деньги, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: могут ли вкладчики обратиться за выплатами, если срок пропущен
погода осенью в Алматы
Потеплеет даже ночью: прогноз погоды в Алматы на неделю
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: