13-летнюю казахстанку в течение шести лет насиловали родные дяди

В Жамбылской области девочку с маленького возраста насиловали ее дяди. Она об этом пыталась сообщить психологу в школе, но ее проигнорировали, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

В Instagram она указала, что сейчас совместно с региональным детским омбудсменом работает по делу 13-летней девочки, подвергавшейся насилию со стороны родных дядей на протяжении шести лет.

"Уголовное дело заведено, девочку с мамой перевезли в безопасное место, обеспечивается вся необходимая помощь. В результате выездного заседания комиссии, проведенного заместителем акима области, приняты меры в отношении заместителя акима района, директора. В селе это единственная школа, в опроснике психологу девочка сигнализировала, но необходимая работа проведена не была", – написала Закиева.

Она обратилась в прокуратуру для привлечения к ответственности должностных лиц за халатность.

Похожий случай выявили в Актобе. Там 14-летняя девочка призналась, что ее с 8 лет насиловали братья.