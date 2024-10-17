Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

13-летнюю казахстанку в течение шести лет насиловали родные дяди

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 09:28 Фото: pexels
В Жамбылской области девочку с маленького возраста насиловали ее дяди. Она об этом пыталась сообщить психологу в школе, но ее проигнорировали, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

В Instagram она указала, что сейчас совместно с региональным детским омбудсменом работает по делу 13-летней девочки, подвергавшейся насилию со стороны родных дядей на протяжении шести лет.

"Уголовное дело заведено, девочку с мамой перевезли в безопасное место, обеспечивается вся необходимая помощь. В результате выездного заседания комиссии, проведенного заместителем акима области, приняты меры в отношении заместителя акима района, директора. В селе это единственная школа, в опроснике психологу девочка сигнализировала, но необходимая работа проведена не была", – написала Закиева.

Она обратилась в прокуратуру для привлечения к ответственности должностных лиц за халатность.

Похожий случай выявили в Актобе. Там 14-летняя девочка призналась, что ее с 8 лет насиловали братья.

Читайте также

Интернет-мошенничество
Смекалка и телефонные навыки полицейского из СКО помогли дать отпор интернет-мошенникам
Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы
Землетрясение и пожар зафиксировали в Алматы
Здание школы, школа, флаг Казахстана, учебное заведение
Растрату на 2,5 млрд тенге в Павлодаре предотвратили сотрудники Антикора
Ирина Капитанова
Жамбылская область 2024 год Бытовое насилие Изнасилования
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Басенджи порода лай
Любителям тишины: пять пород собак, которые никогда не лают
Непогода накроет Казахстан: заморозки до -6°С, снегопад и ливни с грозой ожидаются 17 октября
Непогода накроет Казахстан: заморозки до -6°С, снегопад и ливни с грозой ожидаются 17 октября
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: