Крупный пожар в Алматы: фото с места ЧП

Сегодня, 17 октября 2024 года, пожарные Алматы работали по повышенному рангу опасности. В городе загорелась одна из квартир в многоэтажном престижном жилом комплексе в районе пересечения улиц Курмангазы – Байтурсынова, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Огонь тушили 25 пожарных и шесть единиц техники. Также в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) сообщали об угрозе обрушения конструкций.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Позже в ДЧС уточнили, что в 13:45 по пожару была достигнута ликвидация.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На данный момент проводится разбор и проливка конструкций.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Также ночью 17 октября в Медеуском районе Алматы загорелся двухэтажный жилой дом с переходом огня на крышу.