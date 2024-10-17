Крупный пожар в Алматы: фото с места ЧП
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 17 октября 2024 года, пожарные Алматы работали по повышенному рангу опасности. В городе загорелась одна из квартир в многоэтажном престижном жилом комплексе в районе пересечения улиц Курмангазы – Байтурсынова, сообщает Zakon.kz.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Огонь тушили 25 пожарных и шесть единиц техники. Также в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) сообщали об угрозе обрушения конструкций.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Позже в ДЧС уточнили, что в 13:45 по пожару была достигнута ликвидация.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
На данный момент проводится разбор и проливка конструкций.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Также ночью 17 октября в Медеуском районе Алматы загорелся двухэтажный жилой дом с переходом огня на крышу.
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