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Пылающий автомобиль попал на видео в Алматы

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 20:51 Фото: pixabay
26 сентября в 19:07 в Алмалинском районе Алматы по улице Толе би загорелся автомобиль марки Mercedes-Benz W211 1996 года выпуска, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, на площади 2 кв. м горел салон и частично моторный отсек.

"На тушение введены стволы с пеной ГПС-600, а также на охлаждение конструкций автомобиля. Пожар ликвидирован в 19:21", – говорится в сообщении.

Отмечается, что никто не пострадал.

На месте работали пять человек личного состава ДЧС Алматы и одна единицы техники.

"Уважаемые автовладельцы! Напоминаем, огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за две-три минуты. Поэтому нужно обслуживать электрооборудование автомобилей на специализированных СТО и всегда иметь исправные огнетушители", – предупредили в ДЧС.

Ранее сообщалось, что 26-летний сотрудник ДЧС получил ожоги во время пожара в ЗКО.

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