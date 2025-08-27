#АЭС в Казахстане
Происшествия

Пьяный подросток разъезжал по улицам Астаны на машине сестры

Фото: pexels
Столичные полицейские заметили на улице улице Тәуелсіздік подозрительный автомобиль. Оказалось, что за его рулем находился 17-летний подросток, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в пресс-службе Департамента полиции Астаны, он взял ключи от Hyundai у своей сестры.

"При проверке выяснилось, что за подросток находится состоянии алкогольного опьянения", – отметили правоохранители.

Нарушителя привлекли к административной ответственности, также наказали и его законного представителя – за употребление подростком алкоголя, нахождение в ночное время без сопровождения взрослых и за неисполнение родительских обязанностей.

Понесла наказание и хозяйка автомобиля.

Ранее в полиции Астаны напомнили жителям столицы об опасной "игрушке" для детей. Речь идет об электросамокатах. Правоохранители в очередной раз объяснили взрослым, что это не средство развлечения для несовершеннолетних.

Андрей Дюсупов
