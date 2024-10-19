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В аэропорту Алматы нашли наркотики в посылке из-за рубежа

В аэропорту Алматы нашли наркотические вещества в посылке из-за рубежа, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 15:16 Фото: YouTube/МВД РК
Гашишное масло и психотропное вещество изъяли полицейские в посылке, которая прибыла из-за рубежа в филиал одной из логистических компаний в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, во время оперативных разработок сотрудниками транспортной полиции была обнаружена подозрительная почтовая посылка, прибывшая из дальнего зарубежья.

При осмотре содержимого посылки были обнаружены и изъяты две банки с наркотическим средством – экстрактом каннабиса (гашишное масло) весом 895 граммов и психотропным веществом – тетрагидроканнабинолом весом 623 грамма.

В аэропорту города задержан иностранец, которому предназначалась посылка. По данному факту начато досудебное расследование. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что наркотики почти на 40 млн тенге хранил житель Астаны дома и в подвале.

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