В аэропорту Алматы нашли наркотики в посылке из-за рубежа
Фото: YouTube/МВД РК
Гашишное масло и психотропное вещество изъяли полицейские в посылке, которая прибыла из-за рубежа в филиал одной из логистических компаний в Алматы, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МВД РК, во время оперативных разработок сотрудниками транспортной полиции была обнаружена подозрительная почтовая посылка, прибывшая из дальнего зарубежья.
При осмотре содержимого посылки были обнаружены и изъяты две банки с наркотическим средством – экстрактом каннабиса (гашишное масло) весом 895 граммов и психотропным веществом – тетрагидроканнабинолом весом 623 грамма.
В аэропорту города задержан иностранец, которому предназначалась посылка. По данному факту начато досудебное расследование. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.
Ранее сообщалось, что наркотики почти на 40 млн тенге хранил житель Астаны дома и в подвале.
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