В аэропорту Алматы нашли наркотики в посылке из-за рубежа

Гашишное масло и психотропное вещество изъяли полицейские в посылке, которая прибыла из-за рубежа в филиал одной из логистических компаний в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, во время оперативных разработок сотрудниками транспортной полиции была обнаружена подозрительная почтовая посылка, прибывшая из дальнего зарубежья.

При осмотре содержимого посылки были обнаружены и изъяты две банки с наркотическим средством – экстрактом каннабиса (гашишное масло) весом 895 граммов и психотропным веществом – тетрагидроканнабинолом весом 623 грамма.

В аэропорту города задержан иностранец, которому предназначалась посылка. По данному факту начато досудебное расследование. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что наркотики почти на 40 млн тенге хранил житель Астаны дома и в подвале.