Оборудовали тайники прямо в парке: закладчиков задержали с поличным в Шымкенте
Фото: скриншот видео
В Шымкенте полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в распространении наркотиков. Злоумышленников поймали с поличным во время патрулирования одного из городских парков, передает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе городского Департамента полиции, стражи порядка обратили внимание на подозрительное поведение прохожих, которые, как выяснилось позже, занимались оборудованием тайников.
В ходе личного досмотра и осмотра территории сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 20 свертков с психотропными веществами, уже подготовленных к сбыту.
"Также изъяты мобильные телефоны, с помощью которых передавались координаты закладок. Подозреваемые заключены под стражу. Проводится расследование", – рассказали в пресс-службе ведомства 17 марта 2026 года.
16 марта 2026 года стало известно, что 19-летнего жителя Экибастуза осудили за наркотики.
