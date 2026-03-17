#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
479.02
551.11
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
479.02
551.11
5.82
Происшествия

Оборудовали тайники прямо в парке: закладчиков задержали с поличным в Шымкенте

Наркодиллеров задержали в Шымкенте , фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 00:17 Фото: скриншот видео
В Шымкенте полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в распространении наркотиков. Злоумышленников поймали с поличным во время патрулирования одного из городских парков, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе городского Департамента полиции, стражи порядка обратили внимание на подозрительное поведение прохожих, которые, как выяснилось позже, занимались оборудованием тайников.

В ходе личного досмотра и осмотра территории сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 20 свертков с психотропными веществами, уже подготовленных к сбыту.

"Также изъяты мобильные телефоны, с помощью которых передавались координаты закладок. Подозреваемые заключены под стражу. Проводится расследование", – рассказали в пресс-службе ведомства 17 марта 2026 года.


16 марта 2026 года стало известно, что 19-летнего жителя Экибастуза осудили за наркотики.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: