Оборудовали тайники прямо в парке: закладчиков задержали с поличным в Шымкенте

В Шымкенте полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в распространении наркотиков. Злоумышленников поймали с поличным во время патрулирования одного из городских парков, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе городского Департамента полиции, стражи порядка обратили внимание на подозрительное поведение прохожих, которые, как выяснилось позже, занимались оборудованием тайников.

В ходе личного досмотра и осмотра территории сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 20 свертков с психотропными веществами, уже подготовленных к сбыту.

"Также изъяты мобильные телефоны, с помощью которых передавались координаты закладок. Подозреваемые заключены под стражу. Проводится расследование", – рассказали в пресс-службе ведомства 17 марта 2026 года.





