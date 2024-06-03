Казахстанки рассказали, с какими стереотипами приходится бороться автоледи

Стиль вождения у мужчин и женщин сильно отличаются. Поэтому вокруг этого вопроса всегда возникает масса споров. Zakon.kz решил разобраться, с какими случаями сталкивались женщины за рулем и что сейчас говорят мужчины.

Чтобы понять, с какими случаями сталкиваются водители, корреспондент Zakon.kz опросил в Алматы несколько человек. При опросе мнения участников автодорог разделились. Одни утверждают, что женщины водят аккуратнее и осторожнее. Другие же, наоборот, отмечают, что они часто отвлекаются за рулем и создают аварийные ситуации.





В свою очередь мужчины могут пропустить дам на дорогах или помочь во время парковки. А иногда, напротив, ведут себя агрессивно, превышают скорость и нарушают правила дорожного движения.





Случаи на дорогах

По словам автовладельца Ивана, на дорогах он не обращает внимание на то, кто едет за рулем. Однако замечает, что женщины более аккуратны. С его мнением также солидарна и автоледи с 12-летним стажем Ольга.

"К счастью, на дорогах у меня не было неприятных ситуаций. Но я вижу, что женщины в движении ведут себя осторожней, потому что большинство возят с собой детей. Часто бывает, мужчины хотят с дополнительной дороги повернуть, но они останавливаются. Как будто предполагают, что их не пропустят. Хотя я останавливаюсь и всегда их пропускаю", – говорит Ольга.

Не так давно авто приобрела и казахстанская радиоведущая Аяна Габдуллина. Девушка рассказывает, что пока не сталкивалась с негативом со стороны других автовладельцев. Сейчас ее больше беспокоят не другие участники движения, а состояние городских дорог.

"1,5 месяца назад я сама впервые села за руль. Водители меня пока не обижали, сама езжу по своей полосе, никому не мешаю. Чаще уступаю дорогу, так как всегда заранее выезжаю из дома, чтобы доехать без стрессов и проблем. Я еще зеленый водитель, новичок. Пока учусь, набираюсь опыта, поэтому повесила знак ученика. Бдительные и внимательные водители замечают и объезжают", – делится Аяна.

По мнению автолюбителя Андрея, многие женщины стараются водить аккуратно, но есть те, кто регулярно нарушает правила дорожного движения и подвергают опасности не только себя, но и окружающих.

"Некоторые женщины за рулем могут во время вождения краситься, сидеть в телефоне. Отвлекаться, конечно, могут и мужчины. В целом, думаю, это спорный вопрос, поскольку нет разницы среди мужчин или женщин. Здесь, скорее, важен опыт и культура вождения. Потому что есть женщины, которые очень хорошо водят. К примеру, у меня дочка давно за рулем. Есть опыт. Она еще на механике научилась. Думаю, кто умеет ездить на механике, хорошо управляет и чувствует машину", – отмечает Андрей.

Другая собеседница, Жансая, рассказала, что на дороге не часто сталкивается с хамством, но случаи бывают. Причиной всему, считает девушка, отсутствие культуры вождения и этики среди автовладельцев.

"Когда я только села за руль, мужчины-водители остро реагировали, если я медленно еду или не перестраиваюсь на другую полосу, когда они сзади мигают фарами с запросом уступить им дорогу. У меня бывали ситуации, когда парни больше ошибались на дороге, чем девушки. Я еще говорила, что это подтверждение стереотипу, что девушки плохие водители. Кстати, я заметила, что водители на дорогих авто часто нарушают правила, и в основном за рулем мужчины", – говорит Жансая.

Она отмечает, что один из распространенных случаев на дорогах – это когда без предупреждения перестраиваются из одной полосы в другую. Есть и чересчур наглые водители, которые несмотря ни на что пытаются залезть в плотный поток или вовсе съехать с проезжей части с крайней левой полосы.

"Больше всего на дорогах беспокоят водители, которые залезают на твою полосу. Это показывает неуважение к тем, кто сзади в полосе ожидают своей очереди. Многие, сделав так, даже не поблагодарят, а просто едут дальше и продолжают делать так уже на других участках дорог", – говорит Жансая.



У водителя нет пола

По словам автоэксперта Эдуарда Эдокова, женщины-водители в Казахстане ездят более осторожно. Это связано с большим инстинктом самосохранения.

"Зачастую женщины развозят детей в садик, в школу и прочее. А когда у тебя в детском кресле сидит ребенок, ты не будешь вести себя агрессивно и превышать скорость. К примеру, несколько лет назад в России проводили исследования и опросы. Там статистика показала, что женщины на треть меньше превышают скорость, на 15% меньше совершают резких ускорений. В целом женщина за рулем ведет себя более спокойно. Это связано с внутренним отношением женщин к безопасности". Эдуард Эдоков

Говоря об отличиях в стиле вождения среди женщин и мужчин, Эдоков подчеркнул, что последние за рулем проводят больше времени и это влияет на их вождение. Так исторически сложилось, что мужчины за руль садятся больше, чаще и раньше. Автоэксперт в пример привел еще одно исследование.

"Несколько лет назад в США был проведен анализ, который показал, что женщинам было выдано на 1 млн больше водительских удостоверений, чем мужчинам. При этом количество ДТП, совершаемых мужчинами, было больше, чем количество ДТП, совершаемых женщинами. Это еще одно подтверждение, что леди более аккуратно ездят".



Сам эксперт старается не нарушать правила дорожного движения и лояльно относиться к женщинам за рулем. Особенно, когда это касается поворотов/разворотов или девушки пытаются перестроиться.

"Частенько, не видя водителя, по стилю вождения могу предположить, кто за рулем. К примеру, если по левому ряду, где поток движется со скоростью 60 км/ч, кто-то едет 50 км/ч, я предполагаю, что это женщина. Зачастую так и бывает, женщины более медленные. Это иногда вызывает у мужчин-водителей агрессию или недовольство. Они начинают сигналить", – говорит Эдоков.

При этом Эдоков отмечает, что если женщины более аккуратны на дорогах, то в критических ситуациях мужчины более собраны.

"У некоторых женщин повышенная эмоциональность. Поэтому в реальной аварийной ситуации они могут растеряться. Такой фактор существует, а так на наших дорогах я не замечал, что есть сегрегация среди женщин и мужчин. Лично сам такого не встречал", – говорит автоэксперт.

Также автоэксперт считает, что у водителя нет пола и на дорогах скорее важен стаж вождения и возраст. А чаще совершают ошибки именно водители помоложе.

"То есть молодые водители, что женщины, что мужчины больше совершают ДТП и, наверное, пожилые. В Европе, например, много водителей в возрасте под 80-90 лет. В развитых странах мира много пожилых людей за рулем. Женщины за рулем в возрасте, в этом нет ничего удивительного", – говорит он.

Например, в Швеции самые безопасные дороги и действует программа нулевой смертности. Это результат качественного обучения водителей, инфраструктуры, оперативной скорой помощи и неизбежного наказания для нарушителей.

"На дорогах нет разницы среди мужчин и женщин. Водитель обязан соблюдать правила ПДД. Если положено остановится и пропустить пешехода, значит, нужно пропустить. Мы к этому потихоньку идем. Сейчас, когда я еду на велосипеде или самокате, наблюдаю, что и у нас много людей, которые будут просто стоять, если горит красный. Красный – это закон. Нельзя нарушать правила дорожного движения, сигналить и торопиться тоже не стоит", – говорит Эдуард Эдоков.