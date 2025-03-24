Водитель такси попал в аварию в Алматы прямо во время заказа

Рано утром 25 марта 2025 года в Алматы на пересечении улиц Розыбакиева, не доезжая до улицы Левитана, произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал водитель Chevrolet Nexia, он выполнял заказ в такси, вез клиента и передвигался не спеша. Мужчина намеревался выполнить последний заказ и отправиться домой.

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Следуя по улице Розыбакиева, не доезжая до улицы Левитана, он увидел в зеркало заднего вида, что позади него на высокой скорости движется автомобиль Hyundai Elantra, придерживаясь правой стороны дороги.

Фото: Zakon.kz

В ответ на это водитель Chevrolet взял маршрут немного левее, пытаясь уйти от столкновения.

Фото: Zakon.kz

Но в этот момент Hyundai, который двигался позади на высокой скорости ударил Chevrolet Nexia вскользь, буквально пройдя по нему всем боком.

Фото: Zakon.kz

После этого столкновения Hyundai отбросило на обочину, где он выскочил на бордюр, по которому, как по рельсам, пронесся дальше по улице Розыбакиева.

Фото: Zakon.kz

Hyundai Elantra остановило мощное столкновение со столбом дорожного освещения.

Фото: Zakon.kz

Как рассказал водитель Chevrolet, в пострадавшем автомобиле находились двое парней и двое девушек. В тот момент, когда он к ним подошел, они находились без сознания. Он вызвал скорую и сотрудников полиции.

Фото: Zakon.kz

Прибывшая бригада скорой госпитализировала всех пострадавших в ближайшую больницу. Водителю показалось, что из салона автомобиля с молодыми людьми доносился запах алкоголя.

Фото: Zakon.kz

Подробности ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.

Ранее сообщалось, что в ту же ночь пять человек пострадали в ДТП при столкновении на алматинском тротуаре.

