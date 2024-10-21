В Темиртау воспитательницу уволили из детсада за агрессивное поведение с детьми

Воспитательница детсада в Темиртау пришла на работу в состоянии алкогольного опьянения и проявляла агрессию к малышам. Ее и и. о. директора детского сада уволили, сообщает Zakon.kz.

Итогами служебного расследования поделился паблик "Патриот".

Воспитатель пришла на работу в детский сад "Айгөлек" в средней степени опьянения 30 сентября. Во время общения с детьми женщина проявляла агрессию и вела себя неадекватно.

Данный случай помог выявить анонимный звонок, который поступил в полицию. Стражи порядка приехали по сигналу и увезли воспитателя на медосвидетельствование. Так у педагога была выявлена средняя степень опьянения.

Узнав об инциденте, родители детей приехали в детсад и "подняли" записи с видеокамер, которые установлены в детсаду. На кадрах было зафиксировано непозволительное обращение с малолетними воспитанниками.

"Воспитатель шаталась, хватала детей за руки, бросалась в них пижамами. На следующих кадрах видно, как входят полицейские и уводят воспитателя из здания", – отмечается в информации.

Руководитель госучреждения "Отдел образования Темиртау" Халипа Жаудинова сообщила, что служебное расследование завершено.

"Экспертиза показала, что воспитатель была в детском саду в состоянии средней степени алкогольного опьянения. Она написала в своей объяснительной, что в воскресенье была на каком-то мероприятии, там выпивала. А в понедельник пришла на работу", – сообщила главный педагог Темиртау Халипа Жаудинова.

При этом в столовой детского сада алкоголь не обнаружен.

По итогам служебного расследования воспитатель уволена по отрицательным мотивам за грубое нарушение педагогической этики. Также уволена исполняющая обязанности директора детсада.