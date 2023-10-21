Бил тетрадью по лицу: учителя решили уволить за агрессивное поведение в Темиртау
Поступок учителя колледжа рассмотрели в администрации учебного заведения. Руководство приняло решение уволить учителя "За грубое нарушение педагогической этики". Об этом пишет telegram-канал "Патриот".
"В Темиртау в техническом колледже педагог унижает учащегося, нанося ему непрерывные удары тетрадью по лицу. Физически это не больно. Но с морально-нравственной стороны это правонарушение против личности! А потом педагоги и общество удивляются – откуда буллинг среди учащихся, и почему ученики с расшатанной от унижений психикой порой приходят в учебное заведение с ножом!" – говорится в telegram-канале.
Студенты говорят, что такие вольности в отношении многих учащихся учитель позволял себе неоднократно.
"Со студентом, который пострадал от действий педагога, будет работать педагог-психолог. Со стороны студента и его законных представителей претензий к колледжу не имеется ", – прокомментировали в учебном заведении.
Похожая история неделей ранее произошла в Акмолинской области.
В социальных сетях распространилось видео, на кадрах которого учительница подходит к школьнику, сидящему за партой, отводит его к доске с вопросом "Чем ты занимаешься?" и несколько раз ударяет его головой о доску. Как сообщает автор видео, причиной поступка учителя стало то, что школьник во время урока попросил у одноклассника ручку.