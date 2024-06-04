Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Полицейских, проспавших побег заключенных, осудили в Актобе

В Актобе осудили полицейских из-за побега заключенных, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 15:44 Фото: Zakon.kz
В Актобе вынесли приговор троим полицейским, во время дежурства которых сбежали следственно арестованные, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказались трое сотрудников, которых обвинили в халатности.

Судом установлено, что 11 ноября 2023 года на круглосуточное дежурство в изоляторе временного содержания управления полиции Актобе заступили дежурный, охранник поста и выводчик. 12 ноября с 01:34 до 05:58 часов все трое уснули на месте несения службы.

"Заметив, что дежурные спят, находящиеся под стражей "Е" и "К" в 03:36 часов неустановленным следствием предметом открыли дверь камеры и вышли из изолятора без каких-либо помех. Далее, оборвав провода магнитного замка входной двери, вышли на улицу", – говорится в сообщении суда №2 города Актобе.

Сбежавших нашли и задержали в течение четырех часов.

В суде двое подсудимых полностью признали свою вину, один – нет.

Приговором суда всем троим назначено наказание в виде ограничения свободы на год.

Суд также вынес частное постановление в адрес руководителя Департамента полиции Актюбинской области для принятия необходимых мер по недопущению впредь подобных фактов.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что один из сбежавших из ИВС проходил по делу о краже в ювелирном магазине на 20 млн тенге. Его сокамерником оказался подозреваемый в хулиганстве. За побег одному суд назначил пять лет лишения свободы, второму три года и три месяца лишения свободы.

После инцидента с побегом, провинившихся сотрудников изолятора уволили по отрицательным мотивам, а начальника освободили от занимаемой должности.

Читайте также

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
В Казахстане суд отменил оправдательный приговор сыну полковника полиции
Кто будет рассматривать петицию против утильсбора в Казахстане
Кто будет рассматривать петицию против утильсбора в Казахстане
Паводки в Атырау, пик, переливы
Паводки в Атырау: пик пройден, но Жайык еще выходит из берегов
Ирина Капитанова
Актобе 2024 год Заключенные Приговоры Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
деньги, Казахстан, МВД
Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Аномальная жара в 50 градусов &quot;угрожает&quot; Казахстану
Аномальная жара в 50 градусов "угрожает" Казахстану
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: