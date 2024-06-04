Полицейских, проспавших побег заключенных, осудили в Актобе

В Актобе вынесли приговор троим полицейским, во время дежурства которых сбежали следственно арестованные, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказались трое сотрудников, которых обвинили в халатности.

Судом установлено, что 11 ноября 2023 года на круглосуточное дежурство в изоляторе временного содержания управления полиции Актобе заступили дежурный, охранник поста и выводчик. 12 ноября с 01:34 до 05:58 часов все трое уснули на месте несения службы.

"Заметив, что дежурные спят, находящиеся под стражей "Е" и "К" в 03:36 часов неустановленным следствием предметом открыли дверь камеры и вышли из изолятора без каких-либо помех. Далее, оборвав провода магнитного замка входной двери, вышли на улицу", – говорится в сообщении суда №2 города Актобе.

Сбежавших нашли и задержали в течение четырех часов.

В суде двое подсудимых полностью признали свою вину, один – нет.

Приговором суда всем троим назначено наказание в виде ограничения свободы на год.

Суд также вынес частное постановление в адрес руководителя Департамента полиции Актюбинской области для принятия необходимых мер по недопущению впредь подобных фактов.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что один из сбежавших из ИВС проходил по делу о краже в ювелирном магазине на 20 млн тенге. Его сокамерником оказался подозреваемый в хулиганстве. За побег одному суд назначил пять лет лишения свободы, второму три года и три месяца лишения свободы.

После инцидента с побегом, провинившихся сотрудников изолятора уволили по отрицательным мотивам, а начальника освободили от занимаемой должности.