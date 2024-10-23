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Законодательство РК

Сына замначальника полиции ЗКО приговорили к 10 годам за сбыт наркотиков

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 22:36 Фото: Zakon.kz
Сына заместителя начальника полиции Западно-Казахстанской области Талгата Арынова – Нуржана Арынова – приговорили к 10 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 23 октября lada.kz, приговор был вынесен 21 октября 2024 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области с участием присяжных заседателей.

Нуржан Арынов обвинялся по пунктам 1, 3, 5 части 3 статьи 297 УК РК, которые касаются незаконного приобретения, хранения и перевозки психотропных веществ с целью сбыта, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере с использованием электронных ресурсов. Государственный обвинитель просил назначить 11 лет лишения свободы, однако суд приговорил его к 10 годам заключения.

Ранее, в мае 2024 года, Нуржан Арынов был оправдан судом присяжных. Однако прокуратура подала апелляцию, и в июле 2024 года Верховный суд Казахстана отменил оправдательный приговор, отправив дело на новое рассмотрение. В ходе повторного процесса присяжные признали Арынова виновным. Приговор еще не вступил в законную силу.

Диана Абдуллаева
Актау Мангистауская область 2024 год Наркотики Приговоры Уголовный кодекс РК
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