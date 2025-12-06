К пяти годам приговорили виновника смертельного ДТП в области Жетысу

Суд приговорил виновного в смертельном ДТП к 5 годам лишения свободы в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Судебный процесс был показательным: прокуратура Каратальского района пригласила на заседание людей на пробации, а также студентов Бастобинского сервисно-технического колледжа и предпринимателей-перевозчиков.

"Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет за совершение ДТП, повлекшего смерть двух лиц. Участникам разъяснены требования безопасности дорожного движения и последствия их нарушения", – говорится в сообщении.

Кроме того, в текущем году прокуратура провела проверку состояния автомобильных дорог и эффективности профилактической работы уполномоченных органов, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

"По итогам выявлены существенные нарушения законодательства. По акту прокурорского реагирования виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. На опасных участках дополнительно установлены дорожные знаки и фигурные макеты животных, направленные на повышение внимания водителей".

4 декабря в Астане в ДТП с участием автобуса погиб человек. По факту возбуждено уголовное дело.

