#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.49
587.73
6.57
События

К пяти годам приговорили виновника смертельного ДТП в области Жетысу

, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 13:06
Суд приговорил виновного в смертельном ДТП к 5 годам лишения свободы в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Судебный процесс был показательным: прокуратура Каратальского района пригласила на заседание людей на пробации, а также студентов Бастобинского сервисно-технического колледжа и предпринимателей-перевозчиков.

"Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет за совершение ДТП, повлекшего смерть двух лиц. Участникам разъяснены требования безопасности дорожного движения и последствия их нарушения", – говорится в сообщении.

Кроме того, в текущем году прокуратура провела проверку состояния автомобильных дорог и эффективности профилактической работы уполномоченных органов, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

"По итогам выявлены существенные нарушения законодательства. По акту прокурорского реагирования виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. На опасных участках дополнительно установлены дорожные знаки и фигурные макеты животных, направленные на повышение внимания водителей".

4 декабря в Астане в ДТП с участием автобуса погиб человек. По факту возбуждено уголовное дело.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
К пяти годам лишения свободы приговорили водителя фуры, спровоцировавшего смертельное ДТП
14:45, 11 октября 2025
К пяти годам лишения свободы приговорили водителя фуры, спровоцировавшего смертельное ДТП
В Атырау к пяти годам тюрьмы приговорили директора турагентства
07:45, 12 июля 2023
В Атырау к пяти годам тюрьмы приговорили директора турагентства
В Костанайской области на трассе в смертельное ДТП попали пять автомобилей
19:46, 03 января 2023
В Костанайской области на трассе в смертельное ДТП попали пять автомобилей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: