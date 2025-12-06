К пяти годам приговорили виновника смертельного ДТП в области Жетысу
Суд приговорил виновного в смертельном ДТП к 5 годам лишения свободы в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.
Судебный процесс был показательным: прокуратура Каратальского района пригласила на заседание людей на пробации, а также студентов Бастобинского сервисно-технического колледжа и предпринимателей-перевозчиков.
"Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет за совершение ДТП, повлекшего смерть двух лиц. Участникам разъяснены требования безопасности дорожного движения и последствия их нарушения", – говорится в сообщении.
Кроме того, в текущем году прокуратура провела проверку состояния автомобильных дорог и эффективности профилактической работы уполномоченных органов, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
"По итогам выявлены существенные нарушения законодательства. По акту прокурорского реагирования виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. На опасных участках дополнительно установлены дорожные знаки и фигурные макеты животных, направленные на повышение внимания водителей".
4 декабря в Астане в ДТП с участием автобуса погиб человек. По факту возбуждено уголовное дело.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript