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В Казахстане суд отменил оправдательный приговор сыну полковника полиции

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 13:21 Фото: Zakon.kz
4 июня Мангистауский областной суд отменил оправдательный приговор сыну заместителя начальника департамента полиции Западно-Казахстанской области, которого обвиняли в сбыте наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению регионального издания Lada.kz, судебная коллегия, рассмотрев ходатайство прокуратуры, его полностью удовлетворила и отменила оправдательный приговор суда присяжных.

"Уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение. Подсудимый взят под стражу в зале суда", – сообщили в прокуратуре.

15 мая 2024 года стало известно, что присяжные оправдали сына высокопоставленного полицейского. Почему пойманному на наркосбыте удалось изначально получить оправдательный приговор, читайте по ссылке.

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