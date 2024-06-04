В Казахстане суд отменил оправдательный приговор сыну полковника полиции

4 июня Мангистауский областной суд отменил оправдательный приговор сыну заместителя начальника департамента полиции Западно-Казахстанской области, которого обвиняли в сбыте наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению регионального издания Lada.kz, судебная коллегия, рассмотрев ходатайство прокуратуры, его полностью удовлетворила и отменила оправдательный приговор суда присяжных.

"Уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение. Подсудимый взят под стражу в зале суда", – сообщили в прокуратуре.

15 мая 2024 года стало известно, что присяжные оправдали сына высокопоставленного полицейского. Почему пойманному на наркосбыте удалось изначально получить оправдательный приговор, читайте по ссылке.