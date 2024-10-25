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На трассе близ Алматы автомобиль сбил насмерть перебегавшего дорогу мужчину

На трассе близ Алматы автомобиль сбил перебегавшего дорогу мужчину, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 22:37 Фото: Zakon.kz
ДТП с летальным исходом произошло на трассе Алматы – Чилик вечером 25 октября, сообщает Zakon.kz.

Около 18:00-19:00 на 59-м километре трассы Lexus, направлявшийся в сторону Алматы, сбил пешехода, внезапно выбежавшего на неосвещенный участок дороги.

На трассе близ Алматы автомобиль сбил перебегавшего дорогу мужчину, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 22:37

Фото: Zakon.kz

Автомобиль двигался по крайней левой полосе, когда пешеход, 71-летний мужчина попытался перебежать дорогу, но не успел достичь разделительного барьера, не дойдя до него примерно три метра.

На трассе близ Алматы автомобиль сбил перебегавшего дорогу мужчину, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 22:37

Фото: Zakon.kz

После удара мужчина оказался под автомобилем, который протащил его около ста метров, прежде чем остановился. От полученных травм пешеход скончался на месте.

На трассе близ Алматы автомобиль сбил перебегавшего дорогу мужчину, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 22:37

Фото: Zakon.kz

На место происшествия вскоре прибыл знакомый погибшего, который рассказал, что они работали охранниками на частном озере неподалеку.


По его словам, его коллега вечером отправился в магазин, решив перейти трассу. В обстоятельствах происшествия разбирается дознаватель Алматинской области.

Ранее сообщалось о другом ДТП. В Семее автомобиль сбил семилетнего мальчика, перебегавшего дорогу. 

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