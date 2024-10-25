На трассе близ Алматы автомобиль сбил насмерть перебегавшего дорогу мужчину

ДТП с летальным исходом произошло на трассе Алматы – Чилик вечером 25 октября, сообщает Zakon.kz.

Около 18:00-19:00 на 59-м километре трассы Lexus, направлявшийся в сторону Алматы, сбил пешехода, внезапно выбежавшего на неосвещенный участок дороги.

Фото: Zakon.kz

Автомобиль двигался по крайней левой полосе, когда пешеход, 71-летний мужчина попытался перебежать дорогу, но не успел достичь разделительного барьера, не дойдя до него примерно три метра.

Фото: Zakon.kz

После удара мужчина оказался под автомобилем, который протащил его около ста метров, прежде чем остановился. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Фото: Zakon.kz

На место происшествия вскоре прибыл знакомый погибшего, который рассказал, что они работали охранниками на частном озере неподалеку.





По его словам, его коллега вечером отправился в магазин, решив перейти трассу. В обстоятельствах происшествия разбирается дознаватель Алматинской области.

Ранее сообщалось о другом ДТП. В Семее автомобиль сбил семилетнего мальчика, перебегавшего дорогу.