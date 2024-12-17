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Происшествия

Перебегавшего дорогу мужчину сбили насмерть под Алматы

Перебегавшего дорогу мужчину без документов сбили насмерть под Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 13:25 Фото: Zakon.kz
В ночь на 17 декабря 2024 года в Алматинской области на трассе Алматы – Бишкек произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.
Перебегавшего дорогу мужчину без документов сбили насмерть под Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 13:25

Фото: Zakon.kz

Водитель Hyundai Elantra двигался по трассе в западном направлении, по всей видимости, возвращаясь из города в область. На 26-м км в неположенном месте на дорогу выбежал мужчина лет 35-40.

Перебегавшего дорогу мужчину без документов сбили насмерть под Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 13:25

Фото: Zakon.kz

К сожалению, автомобилист не успел среагировать и сбил пешехода. Мужчину отбросило в сторону. От полученных травм он скончался на месте происшествия до приезда медицинских работников.

Перебегавшего дорогу мужчину без документов сбили насмерть под Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 13:25

Фото: Zakon.kz

Перебегавшего дорогу мужчину без документов сбили насмерть под Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 13:25

Фото: Zakon.kz

Теперь дознавателям предстоит выяснить все обстоятельства ДТП и личность погибшего, так как при нем не было документов.

Ранее сообщалось, что возле заброшенного завода в Алматинской области обнаружено тело женщины. По предварительным данным, следов насильственной смерти нет.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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