Перебегавшего дорогу мужчину сбили насмерть под Алматы

В ночь на 17 декабря 2024 года в Алматинской области на трассе Алматы – Бишкек произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Водитель Hyundai Elantra двигался по трассе в западном направлении, по всей видимости, возвращаясь из города в область. На 26-м км в неположенном месте на дорогу выбежал мужчина лет 35-40.

Фото: Zakon.kz

К сожалению, автомобилист не успел среагировать и сбил пешехода. Мужчину отбросило в сторону. От полученных травм он скончался на месте происшествия до приезда медицинских работников.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Теперь дознавателям предстоит выяснить все обстоятельства ДТП и личность погибшего, так как при нем не было документов.

Ранее сообщалось, что возле заброшенного завода в Алматинской области обнаружено тело женщины. По предварительным данным, следов насильственной смерти нет.