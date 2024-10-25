Крупный пожар разгорелся на хлопкоперерабатывающем заводе в Туркестанской области

В Туркестанской области 25 октября спасатели предотвратили распространение огня на хлопкоперерабатывающем заводе в селе Акалтын Мактааральского района, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, пожар возник на складе завода, охватив 40 тонн хлопка и распространившись на площади 150 кв. метров.

По данным ведомства, пожарные сумели не допустить распространения огня на оставшуюся территорию склада, общей площадью 350 кв. метров. В результате оперативных действий удалось спасти 80 тонн хлопка. Пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания на данный момент выясняются.

Пожар был полностью ликвидирован.

Ранее сообщалось, что МЧС Казахстана купит два дрона для тушения пожаров в высотных зданиях.