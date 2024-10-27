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Стая бродячих собак в Караганде вызвала споры среди горожан

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 08:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жители Караганды разошлись во мнениях по поводу наличия бродячих собак в их городе, сообщает Zakon.kz.

26 октября в городском Instagram-паблике появилось видео со стаей бродячих собак. Со слов автора видео, оно снято по ул. Коцюбинского возле клиники, расположенной в мкр. Михайловка. Этот участок города назвали лежбищем бродячих собак.

"В стае где-то 10-15 собак. Ходить пешком просто страшно. Особенно в темное время суток", – пишет автор видео.

В комментариях к видео горожане разделились на два лагеря. Первые утверждают, что собак подкармливают местные жители и животные совсем не агрессивные. Более того, они требуют пожалеть брошенных собак, а не устрашать ими других жителей микрорайона.

Вторые ополчились на местного участкового, который, по их словам, не проводит обход вверенной ему территории. Вторую волну нападок получили те владельцы собак, которые пренебрегают их стерилизацией.

"Люди, вы сами виноваты, потому что когда-то их бросили", – пишут защитники животных.

Помимо этого, жители микрорайона обратили внимание на то, что лай одной собаки подхватывают все остальные. И тогда шум собак слышится многим жителям, нарушая их спокойствие.

Также бездомные собаки заполонили город Косшы в Акмолинской области и пугают местных жителей.

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